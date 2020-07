Bijgebouwen Kasteel van Gaasbeek in ere hersteld

De restauratie maakt deel uit van het masterplan dat de Vlaamse overheid heeft met het Kasteel van Gaasbeek. Het merendeel van de bijgebouwen dateert uit de 17de eeuw. toen de nieuwe kasteelheer, graaf René de Renesse de Warfusée heer van Gaasbeek, het domein wou verfraaien.

"Hij had enorm ambitieuze plannen voor het kasteelpark. Hij heeft de tuin laten verfraaien met allerlei constructies volgens de laatste nieuwe mode van toen: de barok. Het kon niet op voor hem. Ook het barokpaviljoen is daar een voorbeeld van. Zo importeerde hij een hele bende Italiaanse kunstenaars om het mooie stukwerkplafond te versieren", zegt Luc Vanackere, de directeur van het Kasteel van Gaasbeek.

De restauratie van het paviljoen is af, een werk dat bovendien werd bekroond. Dit najaar moet de restauratie van de Sint-Gertrudiskapel klaar zijn. In de toekomst kan de kapel dienst doen voor intieme optredens of trouwpartijen. Op termijn is het de bedoeling dat alle gebouwen toegankelijke worden voor het publiek.