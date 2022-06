Bijna 700 plaatsen in zomerscholen: “Kansenmachines voor kinderen”

Bijna 700 leerlingen kunnen deze zomer terecht in een zomerschool in onze regio. Die worden georganiseerd door zes gemeenten: Hoeilaart, Kampenhout, Machelen, Sint-Pieters-Leeuw, Zaventem en Vilvoorde. “Zomerscholen zijn kansenmachines, zeker voor de meest kwetsbare kinderen”, zeggen Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers.

Twee zomers geleden werden voor het eerst zomerscholen georganiseerd als antwoord op de schoolsluitingen als gevolg van de coronacrisis. Vlaanderen werkte een decreet uit die de scholen structureel verankeren. Over heel Vlaanderen kunnen daardoor meer dan 11.000 leerlingen terecht in een zomerschool. In onze regio gaat het om 680 leerlingen. Het grootste aantal kinderen kunnen terecht in Vilvoorde, namelijk 270. In Sint-Pieters-Leeuw zijn dat er 200, in Hoeilaart 85, Zaventem 50, Machelen 40 en Kampenhout 35.

“De zomerscholen hebben ingang gevonden op heel wat plaatsen omdat ze een verschil maken, zeker voor de meest kwetsbare kinderen”, zeggen ministers Weyts en Somers. “Dankzij een zomerschool moeten kinderen in september niet met een achterstand beginnen aan het schooljaar. Integendeel, kinderen die zomerles volgen, beginnen met een voorsprong. Ze kunnen vaker dan vroeger hun hand opsteken en dat geeft zelfvertrouwen en motivatie.”

Het zijn vooral lokale besturen die de scholen organiseren. Zij worden daarin vaak bijgestaan door scholen, jeugdorganisaties, speelpleinwerkingen, sportclubs, enzovoort. De Vlaamse overheid steunt de lokale besturen financieel met de organisatie. Zo krijgen de zes gemeenten in onze regio samen 320.000 euro.