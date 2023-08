Bijna klaar voor de start

De zomervakantie zit er zo goed als op en dat betekent dat de eerste schooldag weer voor de deur staat. Voor de leerlingen begint het schooljaar op 1 september, maar voor de meeste leerkrachten is het eigenlijk al gestart. In de lagere school zijn ze volop bezig met de laatste voorbereidingen in hun klasjes. Ook in de stedelijke basisschool De Doening in Vilvoorde is het al alle hens aan dek.

Het is voorlopig nog stilte voor de storm in basisschool De Doening. Over enkele dagen loopt de speelplaats weer vol met spelende kinderen en zitten de leerlingen op de schoolbanken. Om alles op tijd klaar te krijgen, zijn ze hier nu bezig met de voorbereidingen. Zo ook juf Graziella van het eerste leerjaar. “We zetten al het meubilair op z’n plek en ik haal alles van de muren en hang de nieuwe nummers en verjaardagen op. Zo is alles klaar voor de start.”

Voor Juf Graziella komt daar nog eens uitdaging bovenop want zij geeft les aan de leerlingen van het eerste leerjaar. Zij zitten voor het eerst in een grote klas en moeten nog leren lezen en schrijven. Ook daarmee moet rekening mee gehouden worden. “Alles moet genummerd worden”, vertelt ze. “Op de boeken ga ik een nummer zetten en hun naam erop schrijven, alle banken krijgen een nummer en een naam. Al hun potloden krijgen een nummer want als iemand er eentje verliest, weten we niet van wie het is. Bij het eerste leerjaar komt er heel veel voorbereiding kijken om die kindjes wegwijs te maken in een grote klas.” Voor Juf Graziella is het alvast hoog tijd dat het schooljaar terug begint.v“Na twee maanden vakantie mis ik de kindjes echt dus ik ben blij dat we terug gaan beginnen.” Of ook de kinderen zin hebben in het nieuwe schooljaar, zal vrijdag blijken.