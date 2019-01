Bijna twee uur aanschuiven door ongeval viaduct Vilvoorde

Het ongeval vond iets voor 7 uur plaats op het viaduct van Vilvoorde. Daar botsten verschillende voertuigen op elkaar, waardoor ze moesten getakeld worden. Een taak die een uurtje duurde, maar wel pal in de ochtendspits moest gebeuren. Het verkeer staat daardoor stil vanaf Groot-Bijgaarden tot Vilvoorde, waardoor de wachttijd oploopt tot bijna twee uur.

Het Vlaams Verkeerscentrum vraagt dan ook om de binnenring te vermijden. Het verkeer dat van Gent richting Limburg moet, wordt aangeraden om via Antwerpen te rijden. Lokaal verkeer kan de buitenring nemen als alternatief. Op de buitenring is het dan weer aanschuiving vanaf de aansluiting met de E40.

Op de Brusselse buitenring is dan weer een ongeval gebeurd ter hoogte van Wemmel. Daar zijn twee rijstroken versperd. Automobilisten

In Brussel draait deze ochtendspits volledig in de soep door ongevallen op de #R0. Op de binnenring is het ruim een uur aanschuiven door een incident op het viaduct van Vilvoorde. Ook op de buitenring bij UZ Jette gaat het moeilijk door beperkte doorgang. pic.twitter.com/Gk37XJcXQj

