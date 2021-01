Bilall Fallah en Adil El Arbi winnen Ensor voor Internationale Doorbraak

'Bad Boys for Life' scoorde begin vorig jaar wereldwijd goed in de bioscoopzalen. De film staat op de derde plaats van films die in het coronajaar 2020 het meeste geld in het laatje bracht. Dankzij het succes van de kaskraker mogen Fallah en El Arbi ook nieuwe internationale projecten regisseren, waaronder 'Rebel', 'Ms. Marvel' en 'Beverly Hills Cop 4'. "Het is een grote eer. We willen iedereen bedanken die vanaf dag één in ons geloofden. Zonder hen zouden we nooit geraakt zijn waar we nu staan. We blijven gaan", zeggen Adil El Arbi en Bilall Fallah in een filmpje waarin aangekondigd werd dat ze de Ensor wonnen.