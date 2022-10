Bioloog Serge Muyldermans is ereburger van Hoeilaart

In Hoeilaart is biotechnoloog Serge Muyldermans gehuldigd als ereburger van de druivengemeente. Muyldermans is een befaamde bioloog, maar zette zich ook altijd in voor de gemeente zelf.

Serge Muyldermans is een geboren en getogen Hoeilander. 30 jaar geleden ontdekte hij als bioloog verbonden aan de VUB antilichamen bij kameelachtigen. Hij behaalde hiermee internationale faam. Vervolgens richtte hij Ablynx op, een wetenschappelijk bedrijf dat uitgroeide tot een onderneming met meer dan 100 werknemers. Muyldermans werkte ook samen met Nobelprijswinnaars en was tijdens zijn carrière regelmatig te gast op de grootste wetenschappelijke bijeenkomsten over immunologie.

Maar ook in Hoeilaart zelf is Muyldermans een gekend gezicht. Hij was jeugdtrainer en voorzitter van voetbalclub Eendracht Hoeilaart en stichter van de fusieclub ERC Hoeilaart. Nadat hij vlak voor de coronacrisis met pensioen ging en dus professor emeritus werd aan de VUB zette hij zich in als vrijwilliger in de vaccinatiecentra. Serge Muyldermans is 67 jaar.