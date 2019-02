Bizarre diefstallenplaag in Zennevallei en Pajottenland

Sinds september gingen dieven aan de haal met een tiental van die emaille borden in onder meer Halle, Buizingen, Gooik en Bellingen. "Geuze is een iconisch bier en Brouwerij Boon is geen hele grote brouwerij. Dus men zal er waarschijnlijk vanuit gaan dat deze emaille borden op een kleinere oplage geproduceerd zijn en daardoor dus zeldzamer zijn”, vermoedt brouwer Frank Boon. De daders gaan soms drastisch te werk. "Er zijn verzamelaars die er niet voor terugdeinzen om deze borden 's nachts met slijpschijf en met breekhamer uit de muur te gaan halen”, aldus Boon. De reclameborden worden waarschijnlijk op rommelmarkten en tweedehandswebsites doorverkocht aan verzamelaars. De Lembeekse brouwer stapte ondertussen al naar de politie om aangifte te doen, maar ook de burgers wil hij waarschuwen. "Als burgers zo'n bord opmerken op een site of een vlooienmarkt of rommelmarkt, in ieder geval deze borden werden nooit door ons voor verkoop aangeboden. Dus die zijn per definitie gestolen. Het zijn grote emaille borden. De kleine, gewone blikken borden die kan je hier bij Tour de Geuze wel aankopen." Van de daders is voorlopig geen spoor.