Björn De Brandt is Held van de Helpdesk: "Humor neemt de frustraties weg"

“Helpdeskmedewerkers zijn heel belangrijk voor een bedrijf of organisatie maar ze staan zelden in de spotlights. Daar wilden wij verandering in brengen”, vertelt Robbert Van der Tas, directeur van TOPdesk. Björn De Brandt werd genomineerd door z’n collega’s bij de gemeente Londerzeel. Hij werkt er in totaal al 17 jaar, waarvan twee jaar op de ICT-dienst. “Mijn eerste reactie toen ik hoorde dat ik gewonnen had, was ongeloof”, lacht Björn. “Maar tegelijk ben ik natuurlijk heel blij. Mijn collega’s helpen met hun ICT-problemen geeft me veel voldoening. En pak de zaken ook altijd aan met de nodige humor. Blijkbaar appreciëren de collega’s dat en dat doet heel veel deugd.”