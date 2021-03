Blije gezichten tijdens eerste klasuitstap sinds een jaar

Sinds vandaag mochten scholen opnieuw op uitstap. Met de stijgende coronacijfers is de vraag of ze dat vanaf volgende week nog altijd mogen doen, maar in het MOT, het Museum voor Oudere Technieken in Grimbergen, genoten ze in elk geval heel hard van de excursie die vandaag gepland stond.

Vandaag bezocht het derde leerjaar van basisschool Prinsenhof uit Grimbergen de Liermolen. De leerlingen ontdekten er hoe brood vroeger gebakken werd. De leerlingen waren enthousiast, want een klasuitstap zoals vandaag, mocht het voorbije jaar niet. Ook meester Stef was blij: “de kinderen missen dit soort van uitstapjes echt. Ze reageerden dan ook heel enthousiast. Afwachten nu of we uitstappen mogen blijven organiseren.”

Ook de medewerkers van het MOT waren blij nog eens jong geweld te mogen ontvangen. “Zoals wij het aanpakken, is het risico niet groter dan in de klas,” reageert educatief medewerker Jan Selleslags. “De kinderen blijven binnen hun eigen klasbubbel, want we laten maar één klas per keer toe.” Het MOT volgt dan ook de maatregelen die gelden op scholen. Zo worden de lokalen permanent verlucht en dragen de begeleiders een mondmasker. In normale omstandigheden ontvangt het museum jaarlijks zo’n 8.000 kinderen tijdens schoolexcursies.