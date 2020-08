Bloemenwijk Wolvertem paradijs voor zwaluwen

Wie dezer dagen in de bloemenwijk in Wolvertem wandelt, zal ze wel horen of zien: de zwaluwen. Dit jaar zijn ze met uitzonderlijk veel. De voorbije weken werden er maar liefst 112 huiszwaluwen geteld. En dat is niet toevallig.

Volgens buurtbewoner Julien De Roover streken de eerste huiszwaluwen in de jaren ’70 neer in Wolvertem. Vandaag telt de rustige woonwijk en omgeving meer dan 20 nesten. Volgens Julien vinden de vogels in Wolvertem alles terug wat ze nodig hebben. Zo zijn er heel wat oudere huizen waar de vogels nog nesten in de dakrand kunnen maken en heel wat pylonen en elektriciteitsdraden in de buurt om even uit te rusten of als uitvalsbasis om te gaan jagen.

Verder is er ook voldoende drinkbaar water van het open waterbekken van de vlakbij gelegen OCMW-site. En ook de buurtbewoners helpen een handje. Zo hangen heel wat buurtbewoners kunstnesten en hebben 60 van de 82 huizen mezenbollen met voedsel voor de zwaluwen.