Blokkade distributiecentrum Delhaize in Zellik stopgezet nadat directie politie oproept

De blokkade van het distributiecentrum van Delhaize in Zellik, is vanochtend rond 5 uur geëindigd na tussenkomst van de politie. Enkele honderden actievoerders hadden sinds gisteravond het distributiecentrum geblokkeerd.

De sociale onrust bij Delhaize is al weken aan de gang. De directie van de supermarktketen houdt vast aan het plan om 128 winkels in eigen beheer te verzelfstandigen. Het sociaal overleg met de vakbonden leverde tot nu toe niets op. Gisteravond blokkeerden een paar honderd actievoerders opnieuw het distributiecentrum in Zellik. In de loop van de nacht riep de directie de politie op. Vroeg in de ochtend werd een einde gemaakt aan de actie. Volgens de vakbonden gebeurde dat op een ‘hardhandige’ manier.

Foto: Twitter Wouter Parmentier