Blokspot in Halle moet opnieuw verhuizen

Terwijl het lager en secundair onderwijs nog geniet van een weekje kerstvakantie, is het voor de leerlingen van het hoger onderwijs blokken geblazen. In Halle kan je dat net als voorgaande jaren in de blokspot. Al moet die straks voor een tweede keer verhuizen.

Op 1 december opende de blokspot van Halle de deuren in het JC De Kazerne. Er was toen plaats voor zo'n 60 studenten die op voorhand hun plekje moesten reserveren. “Maar omdat in De Kazerne straks het kinder-vaccinatiecentrum wordt ondergebracht, zijn we onlangs verhuisd naar CC ’t Vondel”, zegt schepen van Jeugd en Onderwijs Dieuwertje Poté. “Maar nu de cultuursector opnieuw de deuren opent, moeten we ook deze locatie vanaf volgende week verlaten.”

De stad Halle ging op zoek naar een nieuwe locatie en vond die ook. “We vonden inderdaad twee alternatieve locaties. Er komt een blokspot in de Oude Post en één in de cafetaria van Sportoase Hallebad. Ik wil het zwembad dan ook bedanken voor de samenwerking en aan onze studenten voor hun flexibiliteit en om zo de kindervaccinatie mee mogelijk te maken”, aldus Poté.