Bluesman Little Jimmy is niet meer

“Met spijt en ongeloof melden we het plotse overlijden van de 75-jarige bluesveteraan Little Jimmy. Jimmy of Don Croissant, wiens echte naam Marc Claeys luidt, was een icoon van de vaderlandse rock-and-roll en een bluesman pur sang”, klinkt het bij Bram Moony van Bath Foam Throne Music Promotion. In 2019 vierde de zanger-gitarist nog zijn 75ste verjaardag. Zestig jaar lang stond hij op de planken. Vorig jaar bracht hij ook z’n comeback-album ‘Blues Rebel’ uit. Little Jimmy stond destijds ook mee aan de wieg van de Belpop. De bluesman speelde ooit in het voorprogramma van The Rolling Stones, The Kinks, The Who, The Small Faces, The Spencer David Group en Led Zeppelin.