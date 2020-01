Bodycams voor politiezone KLM

De zone KLM zal tien bodycams inzetten bij de operationele teams van verkeer en interventie. “Maar het gebruik ervan is sterk gereglementeerd”, weet hoofdcommissaris-Korpschef Alain Meerts van de zone KLM “In het kader van de wet op het politieambt en de privacy kunnen we onze mensen niet verplichten om een bodycam te dragen. Het wordt wel aangeraden. Ze mogen die ook niet permanent opzetten. En bij een controle of interpellatie moet diegene die wordt gecontroleerd gewaarschuwd worden over het feit dat hij of zij wordt gefilmd Dat is verplicht in het kader van de privacy.”

Eerder gaf ook de politieraad van de zone AMOW groen licht voor de aankoop van bodycams. Woordvoerder commissaris Fred Scrayen van de zone AMOW: “Zulke bodycams hebben als voordeel dat er bewijsmateriaal is en het werk voor opmaak van een proces-verbaal zal ook vergemakkelijken. Bovendien werkt zo'n camera ook ontradend. Als onze interventieploegen naar een fuif moeten gaan waar het onrustig is, dan zeggen ze op voorhand aan diegenen die ze interpelleren, dat ze worden gefilmd. In de meeste gevallen werkt dat ontradend en 'dimmen' de heethoofden.” In de zone Vilvoorde-Machelen (VIMA) wordt er inmiddels al gebruik van gemaakt.