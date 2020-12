Boetes lockdownfeestjes gaan fors de hoogte in

De verschillende procueurs-generaal van ons land hebben in een omzendbrief een strengere aanpak van het naleven van de coronamaatregelen aangekondigd. Zo gaan de boetes voor lockdownfeestje fors de hoogte in. Aanwezigen krijgen een boete van 750 euro, organisatoren riskeren een boete van 4.000 euro.

Wie betrapt wordt op een lockdownfeestje, zal voortaan een boete van 750 euro in plaats van 250 euro moeten betalen. De organisator van een feest riskeert een boete van 4.000 euro, vandaag is dat 750 euro. Verder kan voortaan ook het materiaal dat gebruikt wordt op het feest in beslag worden genomen, zoals geluidsinstallaties, tapinstallaties of de opbrengsten van het feest. "Ook GSM-toestellen van organisatoren en wagens van de bezoekers van het feest zullen in beslag kunnen worden genomen", klinkt het bij de procureurs-generaal.

Tegelijkertijd zegt de omzendbrief dat er geen drones mogen ingezet worden om corona-inbreuken vast te stellen, maar wel om de hoeveelheid aan mensen te monitoren op openbaar domein. Lokale politiediensten zullen tot slot ook altijd de toestemming moeten krijgen van een parketmagistraat voor ze een woning mogen betreden.