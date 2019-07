Bogaarden drie dagen lang in feeststemming

“Wat ooit ontstaan is met een kaartwedstrijd, een voetbalmatch en een fuif, is na 41 jaar tijd gegroeid naar een feest van 3 dagen. Een feest waar voor alle leeftijden iets leuks te beleven valt”, klinkt het bij de organisatie. Zaterdag gooide ook in Bogaarden de weergoden roet in het eten, maar vandaag bleef het gelukkig droog voor de Bumkestochten en het Spel zonder Grenzen. Onze reporter gooide zich mee in het feestgedruis. Haar verslag zie je dinsdag in Cocktail.