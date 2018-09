Bokser Femke Hermans ambitieus én morgen aan zet in eigen land

Morgen vindt in Alsemberg het Doc’s Box Gala plaats. Naast vier amateurkampen is er één profkamp. Daarin neemt wereldkampioene Femke Hermans uit Steenhuffel het op tegen Ester Konecna uit Tsjechië. Veel kansen om Femke Hermans in eigen land aan het werk te zien, zijn er niet. Wij waren dan ook nu al benieuwd naar haar motivatie.

We spraken Femke Hermans vanmiddag aan het kanaal in Vilvoorde. Ze kwam er even tot rust na een drukke werkweek. Straks wordt ze gewogen voor de kamp van morgen in evenementenhal DOC in Alsemberg. Ze neemt het er op tegen de Tsjechische Ester Konecna. Vorig jaar won Hermans nog van Konecna op punten. Hermans is dus voorbereid op de revanche die Konecna wil: “Ze is constant in beweging, wat het moeilijk maakt om combinatie te maken tegen haar. Ze probeert altijd vanuit de counter te vechten.”

Femke pakte werd in mei wereldkampioene bij de supermiddengewichten door in Duitsland de WBO-titel te pakken. De kamp van morgen is een unieke kans om de wereldkampioene in eigen land aan het werk te zien.

De mooiste titel is in zicht

Hermans is ambitieus. Over enkele maanden wil ze Amerika trekken om te winnen van Alicia Napoleon. In maart verloor ze van Napoleon een kamp om de WBA-titel. Neemt ze over enkele maanden revanche dan heeft Femke zowel de WBO als de WBA-titel in handen en dan komt de mooiste titel van allemaal dichtbij. “Er zijn er eigenlijk vier,” zegt Hermans, “maar de WBC-titel is de allerbelangrijkste. Het is een droom om die te krijgen.” Nu is de WBC-titel in handen van Claressa Shields. Haar kloppen betekent geschiedenis schrijven. En mogelijk lukt dat: “Ik merk dat ik nog groei, dat er progressie is. Uiteindelijk boks ik nog maar vijf jaar, dus er is nog veel bij te leren.”