Deze zomer testte Bond Beter Leefmilieu het bloed van acht politici op de aanwezigheid van PFAS. Eén van hen was Gwenny De Vroe uit Kampenhout. Van alle geteste politici werden bij haar het meeste aantal PFAS-stoffen aangetroffen. “Het is aan ons om de problematiek in kaart te brengen en de juiste maatregelen te nemen om risico’s in te dijken en weg te werken”, zegt De Vroe.

Bond Beter Leefmilieu vindt PFAS in bloed van acht politici, onder wie Gwenny De Vroe: “Niemand is immuun”

Jos D’Haese, Mieke Schauvliege, Gwenny De Vroe, Maxim Veys, Jeremy Vaneeckhout, Raoul Hedebouw, Nadia Naji en Zuhal Demir. Dat zijn de acht politici die lieten onderzoeken of er PFAS in hun bloed zit. De resultaten zijn volgens Bond Beter Leefmilieu duidelijk. Bij elke politicus, ongeacht hun woonplaats of levensstijl, werden verschillende PFAS-stoffen teruggevonden. De waarden die ze laten optekenen, liggen wel binnen de gezondheidskundige waarden. Wie boven die waarden scoort, heeft mogelijk een verhoogde kans op gezondheidsschade.

“Zoals verwacht, is niemand immuun. Deze test weerspiegelt dat PFAS wijd verspreid is. De enige manier om burgers en leefmilieu te beschermen, is door een algemeen Europees PFAS-verbod”, zegt Tycho Van Hauwaert, beleidsmedewerker industrie bij Bond Beter Leefmilieu. “Met deze test wilden we de beleidsmakers wegtrekken van de anonieme tabellen en grafieken en hen persoonlijk met de neus op de feiten drukken.”

De resultaten tonen dat alle politici minstens drie van de 13 PFAS-stoffen in het bloed hebben, met uitschieters tot wel zes stoffen. Dat laatste is het geval bij Gwenny De Vroe uit Kampenhout. “Als Vlaams volksvertegenwoordiger, voorzitter van de commissie Leefmilieu en mama van twee is het mijn plicht om onze leefomgeving properder en gezonder achter te laten voor de volgende generaties”, zegt De Vroe. “Het is aan ons om de problematiek in kaart te brengen en de juiste maatregelen te nemen om risico’s in te dijken en weg te werken.”