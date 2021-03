Bonte: “Logisch dat we kritisch zijn voor Broeklin"

Vilvoorde blijft zich vragen stellen over het Broeklin-project. Het is wel nog niet duidelijk of de stad nieuwe juridische procedures opstart tegen de omgevingsvergunning die de Vlaamse regering vandaag heeft afgeleverd. "Daarvoor is het nog te vroeg. We zullen ons standpunt binnen enkele weken bepalen", reageert burgemeester Hans Bonte.

De stad Vilvoorde wil de voorwaardelijke vergunning eerst grondig bestuderen. “Daarvoor hebben we zo'n 50-tal dagen de tijd. Een vergunning van tientallen pagina's beoordel je niet snel, snel. We gaan alles bespreken met onze experten en ons huiswerk grondig maken", reageert Vilvoords burgemeester Hans Bonte. "Maar dit wordt ofwel het eindpunt van een jarenlang dispuut of het begin van opnieuw een paar jaar procederen."

Vilvoorde stelt zich vooral vragen bij de juridische haalbaarheid van de maakwinkels die zich in Broeklin moeten vestigen en enkele voorwaarden die de Vlaamse regering oplegt. "Is het niet logisch dat Vilvoorde kritisch is? Hier wordt een megaparking van 4.500 plaatsen aangelegd onder het viaduct. Daarnaast is er het stikstofarrest. Onze stad is al verzadigd op dat vlak. Dus als Broeklin daar niet aan tegemoet kan komen, kan het dossier gewoon niet doorgaan. Het gaat over de mobiliteit, leefbaarheid en luchtkwaliteit van onze stad", aldus Bonte.