Borden langs fietsnetwerk wijzen naar lokale horeca

Als fietser is het soms moeilijk in te schatten waar je terecht kan om iets te drinken of te eten. De nieuwe bordjes van Toerisme Vlaams-Brabant moeten daar verandering in brengen. In totaal hebben 65 horecazaken zich intussen aangemeld, maar de provincie wil nog verder gaan. “In het najaar gaan we een nieuwe oproep lanceren”, zegt gedeputeerde Gunther Coppens. “Horecazaken die zich nu al willen aanmelden, neemt het best contact op met onze diensten.”