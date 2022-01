Bosscross in Affligem lokt rennertjes uit heel Vlaanderen

In Affligem sloegen de Dr. Tistaertvrienden en de Boscrossvrienden voor de tweede keer de handen in elkaar om een cyclocross te organiseren. Dit jaar stonden zowel veldritten voor miniemen als aspiranten op het programma, maar door corona moest de organisatie zich uiteindelijk beperken tot de ritten voor miniemen.

De interesse voor de tweede wintereditie van de Boscross was groot. Twee jaar geleden verschenen er een veertigtal aspiranten aan de start. Dit jaar schreven meer dan 300 renners tussen 8 en 14 jaar zich vooraf in. Op advies van Cycling Vlaanderen annuleerde de organisatie door de stijgende coronacijfers de wedstrijden voor aspiranten. Maar ruim honderd miniemen konden, verspreid over vijf reeksen, wel het veld induiken. “Het enthousiasme is groot,” weet organisator Dirk Vertommen. “Ik heb gemerkt dat er mensen vanuit de Kempen, Limburg, West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen zijn gekomen. Werkelijk van overal.”