Bouw assistentiewoningen Wilgenhof opnieuw uitgesteld?

De bouw van 60-tal assistentiewoningen en een dienstencentrum in het centrum van Sint-Pieters-Leeuw, wordt volgens de lokale sp.a-afdeling opnieuw uitgesteld. Die zouden komen op de site van het vroeger woonzorgcentrum Wilgenhof in de Hendrik Vanhouchestraat. Volgens de sp.a ligt de kostprijs van het project hoger dan de budgetten die voorzien zijn.

De bouw van de woningen moest normaal in 2017 al starten, maar twee jaar later is dat nog altijd niet het geval. Er zou zelfs nog geen definitief plan opgemaakt zijn of een bouwvergunning aangevraagd zijn. Volgens de sp.a dreigen de assistentiewoningen op een nog langere baan geschoven te worden.

“De totale kostprijs voor dit project werd geraamd op 12 miljoen euro. In de begroting van 2018 was nog voorzien dat deze uitgaven in 3 schijven zouden gebeuren: 2 miljoen in 2018, 4 miljoen in 2019 en 6 miljoen euro in 2020. Maar bij de bespreking van de begroting 2019 bleek dat er in 2018 geen uitgaven werden gedaan, en dat ook de voorziene 4 miljoen euro in 2019 worden geschrapt,” zegt David Van Vooren van sp.a.

Nog volgens Van Dooren zouden de kosten hoger liggen dan de voorziene 12 miljoen euro. Toch hoopt sp.a dat het Leeuwse OCMW vaart zet achter het project. "Er blijft een grote nood aan betaalbare assistentiewoningen in de gemeente. De voorbije jaren kwamen er dan wel bij, maar die kostten al snel 200.000 euro of meer. Het OCMW moet zorgen dat ook mensen met financieel bescheidener middelen van een goede woonst en bijhorende zorg kunnen genieten," aldus Van Vooren.

De nieuwe Leeuwse bestuursploeg van N-VA en CD&V geeft zichzelf enige tijd om het dossier op punt te stellen binnen de coalitie. Binnen enkele maanden wordt er nieuws verwacht. Zolang dat er niet is, wil bevoegd schepen Jan Desmeth niet reageren, zeker niet op berichten die onjuistheden bevatten. Dat schrijft de nieuwswebsite Sint-Pieters-Leeuw.eu.