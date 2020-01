Bouw groot wellnesscomplex Sterrebeek kan bijna beginnen

Op de site van de voormalige hippodroom in de Zaventemse deelgemeente Sterrebeek wordt in april gestart met de bouw van een wellnesscomplex met fitness van maar liefst 4.800 vierkante meter. Het bevat onder meer een binnen- en buitenzwembad, wellnessfaciliteiten, tennis- en padelvelden en een een grote fitness.

Op het terrein opende enkele jaren geleden al een golfclub en worden momenteel meer dan 200 woongelegenheden afgewerkt. In april wordt gestart met de bouw van een wellnesscomplex. Dat maakt deel uit van een hotel dat nog later gebouwd zal worden. Onlangs raakte bekend dat David Lloyd dat complex zal uitbaten. Het wordt voor de Engelse groep de derde vestiging in ons land. De Zaventemse oppositiepartij N-VA stelt zich daar vragen bij.

"Wij zijn niet tegen het complex, maar wat ons een beetje stoort is het elitaire karakter van de club die er gaat komen", zegt gemeenteraadslid Erik Rennen. "Wij zijn bezorgd voor de verdere internationalisering en verbrusseling van onze gemeente. Daarnaast zijn we toch ook bezorgd dat er leden uit de lokale sportclubs naar die club zullen overstappen. Dan denk ik in eerste instantie aan de tennisclub in Sterrebeek."

“David Lloyd draagt het familiaal karakter van zijn clubs hoog in het vaandel. Die filosofie sluit aan bij het Stereaproject”, reageert Petra Noé, CEO van Urbion. “De Britse onderneming mikt op een brede laag van de bevolking. Het sportaanbod zal complementair zijn aan de bestaande sportinfrastructuur in de streek.”