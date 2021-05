Bouw parkeergebouw aan station van Halle start deze zomer

NMBS start in augustus met de bouw van een gloednieuw parkeergebouw aan het station van Halle. Het zal plaats bieden aan 350 auto’s en 185 fietsen. Het parkeergebouw moet in het voorjaar 2023 klaar zijn en zal 9,5 miljoen euro kosten.

Het station in Halle telt in normale omstandigheden bijna 10.000 opstappende reizigers per weekdag. Enkele jaren geleden al kondigde NMBS het parkeergebouw aan, deze zomer gaan de werken eindelijk van start. “Het geplande parkeergebouw ter hoogte van de site Nederhem telt drie verdiepingen en zal plaats bieden aan zo’n 350 parkeerplaatsen en een fietsenstalling voor 185 fietsen. Een deel van de fietsparking zal worden uitgerust met een toegangscontrole”, zegt woordvoerder van NMBS Dimitri Temmerman. “In de auto- en fietsparking komt ook een aantal oplaadpunten. Het parkeergebouw zal via de bestaande voetgangersbrug toegang geven tot de perrons. Langs de straatzijde zal de gevel voorzien worden van een geveltuin.”

De werken starten na het bouwverlof in augustus 2021. In de weken daarvoor vinden er al een aantal voorbereidende werken plaats. In 2023 moet alles klaar zijn. “Het parkeergebouw moet van het station in Halle een station maken waar gemakkelijk tussen vervoersmodi kan worden gewisseld en op die manier het gebruik van de trein verder kan worden gepromoot”, besluit Temmerman.



Foto: © NMBS