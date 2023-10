Brabantse Wouden erkend als nationaal park

Nu de Brabantse Wouden, met zijn meer dan 10.000 hectare aan waardevolle natuur, erkend is als nationaal park, kan het masterplan uitgevoerd worden. Dat plan moet de volgende 24 jaar de natuur te versterken. “Het verbinden van de natuurgebieden is één van de voornaamste ambities”, zegt Patrick Huvenne, regiobeheerder bij het Agentschap voor Natuur en Bos. “Dat gaat over uitbreiding van de natuurgebieden, maar ook over het wegwerken van de versnippering door infrastructuur. De eerste projecten lopen al. Zo wordt op dit moment een groot ecoduct gebouwd in het Hallerbos.”

De Brabantse Wouden herbergen ook iconische plant- en diersoorten, bepaalde delen van de bossen zijn zelf UNESCO Werelderfgoed. De procedure om de Brabantse Wouden te erkennen duurde drie jaar. “Vele natuur- en milieuverenigingen droegen kennis aan over deze uitzonderlijke streek. Als regionale verenigingen zijn we fier en dankbaar voor die samenwerking en kijken we hoopvol uit naar het werk dat nu begint”, zegt Jan Horemans, voorzitter van de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud.

Ook de landbouw zal een volwaardige plaats en toekomst krijgen in de Brabantse Wouden. “Maar het plan denkt ook aan de inwoners”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor leefmilieu. “Want wie hier woont en leeft, werkt of onderneemt, moet mee genieten van de sterktes van dit de Brabantse Wouden. En de kans krijgen om mee te timmeren aan de uitbouw ervan."

De Brabantse Wouden is één van de vier nationale parken die Vlaanderen erkent. "Ze zullen niet alleen een motor voor streekontwikkeling zijn, maar zullen samen ook de internationale uitstraling van Vlaanderen met haar pracht, praal en streekproducten versterken", klinkt het bij de Vlaamse regering.