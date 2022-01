Brabantse Wouden geselecteerd als kandidaat Nationaal Park

De Brabantse Wouden zijn samen meer dan 10.000 hectare groot en omvatten onder meer het Zoniënwoud, Meerdaalwoud, de Dijle-, Laan- en IJsevallei en het Hallerbos. De erkenning als Nationaal Park is belangrijk op een aantal vlakken: ecologisch, maar ook op vlak van de toerisme. "Door de bosuitbreidingsdoelstellingen van de Vlaamse Regering in deze regio te focussen op de missing links tussen deze gebieden kan een klimaatrobuuste structuur ontstaan die ecologisch en recreatief nog veel waardevoller is dan de som van de delen” zegt Bart Meuleman, regiobeheerder bij het Agentschap Natuur en Bos. “Tegelijk biedt zo’n Nationaal Park biedt een combinatie van topnatuur en unieke belevingen rond natuur, landschap en de streek voor bewoners en binnen- en buitenlandse bezoekers. Die nationale parken zullen uitgroeien tot een motor voor toeristisch-recreatieve ontwikkeling en bijkomende jobs en investeringen.”

Ook bij de provincie Vlaams-Brabant die het project van de Brabantse Wouden mee trekt, is men blij met de selectie. Dit is voor onze provincie en voor de gebiedscoalitie een belangrijke genomen horde. Nu gaat de gebiedscoalitie werk maken van een masterplan en actieplan tegen eind 2022. Als in 2023 de officiële erkenning volgt, worden die plannen in uitvoering gebracht”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor leefmilieu. Nog in onze regio is het ‘Boerenlandschap Pajottenland’ geselecteerd als landschapspark.

Foto: ANB