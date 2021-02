Brand aan Elewijtse villa werd aangestoken

De brand die eind vorige maand uitbraak aan een villa in renovatie in Elewijt, is aangestoken. Dat concludeert de branddeskundige van het parket Halle-Vilvoorde.

De brand dateert van 27 januari. De rieten dakbedekking die naast het pand lag vatte vuur en sloeg over naar de woning zelf. De brand ging vooral gepaard met veel rookontwikkeling, maar er raakte niemand gewond. Uit onderzoek blijkt nu dat er kwaad opzet in het spel is. “De eerste conclusies wijzen in de richting van opzettelijke brandstichting. Het onderzoek loopt”, zegt parketwoordvoerster Sabine Lievens.

Het gaat om de derde brandstichting de voorbije weken in de regio, want ook de brand aan de oude chirolokalen in het Vilvoordse centrum en de brand in basisschool Kinderkoppen, eveneens in Vilvoorde, zijn aangestoken. “Of er enig verband is en of het eventueel om dezelfde dader of daders gaat, is niet duidelijk. Er zijn nog geen aanwijzingen die de feiten aan elkaar kunnen linken", besluit Lievens.