In Strombeek-Bever woedde gisterenavond een uitslaande brand in een leegstaande rijwoning. De eerste verdieping en de zolder zijn volledig uitgebrand, maar de brandweer kon door snel op te treden vermijden dat andere woningen getroffen werden. Het parket voert een onderzoek. Wellicht is de brand ontstaan door kinderen die in de woning met lucifers speelden. Buurtbewoners zijn boos, want zij trokken al meermaals aan de alarmbel.

Brand in leegstaande woning Strombeek wellicht door kinderen veroorzaakt: "We zijn het kotsbeu"

De brand ontstond gisteren rond 18 uur. De buren sloegen het schouwspel met lede ogen gade. “Die woning staat al 20 jaar leeg,” vertellen Erik en Lucienne. “Daar gebeurt dan ook vanalles, want de woning is nauwelijks afgesloten. Er zitten constant kinderen binnen en die stichten dan brand.” Volgens hen gebeurde dat een paar weken geleden ook al. De brandweer moest toen ook komen blussen, al was de schade minder groot. “We hebben de gemeente al meermaals gecontacteerd en zelfs al foto’s bezorgd. Het is te hopen dat ze de woning nu eindelijk gaan afbreken.”

Burgemeester Bart Laeremans (Vernieuwing) van Grimbergen wil de zaak aanpakken. “We zijn aan het controleren in hoeverre de eigenaar van de woning in het verleden de taks op leegstand heeft betaald. We willen die mensen dwingen om hun grond te verkopen of de woning te renoveren. De eigenaar moet op zijn verantwoordelijkheid gewezen worden.”