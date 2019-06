Brand Renewi: iedereen mag naar huis

In Kampenhout, Haacht en Boortmeerbeek mag iedereen weer naar huis na de brand in een loods van afvalverwerkend bedrijf Renewi. Rond 21u woensdagavond was het ergste voorbij.

Bij metingen buiten het gebouw woensdagavond werden geen overschrijdingen van concentraties giftige stoffen vastgesteld in de lucht. Ramen en deuren mochten terug open, ventilatiesystemen mochten terug ingeschakeld worden.

De 3 gemeenten hadden woensdagmiddag het gemeentelijk rampenplan afgekondigd als gevolg van de brand in een loods van Renewi. Door de blijvende laaghangende rook hadden de brandweerkorpsen dit geadviseerd. Hoewel ze snel na het uitbreken van de brand ter plaatse waren, besloten de korpsen van Leuven, Haacht en Aarschot al gauw dat er niets anders opzat dan het bedrijfsgebouw gecontroleerd te laten uitbranden.

Uit voorzorg werden ook enkele aanpalende straten en het industrieterrein geëvacueerd. Omwonenden in een straal van 2 kilometer rond de brand moesten hun huis verlaten en werden opgevangen in de voetbalkantine van Den Box in Haacht. De oorzaak van de brand in de loods is nog onduidelijk.