Zaterdagavond is er brand uitgebroken in de serviceflats Ten Hove in Halle. 22 bewoners zijn geëvacueerd.

Brand in serviceflats Ten Hove in Halle: gebouw tijdelijk onbewoonbaar

De brand ontstond rond 19u zaterdagavond. Omdat er hevige rookontwikkeling was, werd het medisch interventieplan afgekondigd. Er vielen geen gewonden. "De oorzaak lijkt accidenteel. Het onderzoek loopt nog", zegt burgemeester Marc Snoeck (Vooruit). "Het is duidelijk dat de bewoners alvast niet voor maandag terug kunnen naar hun assistentiewoning. 14 bewoners kunnen voorlopig terecht bij familie. 8 bewoners logeren tijdelijk in een hotel in Tubeke. Er zal de klok rond personeel van de Stad Halle in het hotel aanwezig zijn om zorgvragen te beantwoorden. Onder begeleiding van de mensen van het Rode Kruis konden alle bewoners zaterdagavond al even naar hun assistentiewoning om enkele noodzakelijke spullen mee nemen.

Foto: Brandweerzone Vlaams-Brabant West