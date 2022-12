Brandweer Dilbeek is verhuisd: Veel betere ligging

In Dilbeek heeft de brandweer haar intrek genomen in de nieuwe gebouwen aan de Ninoofsesteenweg. De brandweer huisde meer dan 30 jaar in het centrum van de gemeente, maar de nieuwe uitvalsbasis is beter gelegen en groter voor de stockage van alle materiaal. De post in Dilbeek is één van de negen volwaardige brandweerposten van de zone Vlaams-Brabant West.