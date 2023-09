Brandweer houdt opendeurdag en wil zo ook nieuwe medewerkers aantrekken

Zondag ontdek je in de kazerne op de Asphaltcosite de volledige waaier aan taken die het beroep van brandweerman met zich meebrengt. “Die opendeurdagen tonen goed aan hoe uitgebreid het takenpakket van brandweerman is,” legt sergeant Alcante uit. “Zo zullen mensen bijvoorbeeld zien hoe we patiënten leren evacueren. Dat is iets dat we regelmatig trainen, maar ook regelmatig moeten doen.”

De brandweerzone Vlaams-Brabant West organiseert op 1 oktober een opendeurdag om mensen kennis te laten maken met hun beroep en welke uitdagingen dat met zich meebrengt. De brandweer zil zo ook meer werkkrachten aantrekken. Wij kregen al een voorproefje.

Mensen staan vaak niet stil bij dat uitgebreide takenpakket. “Er wordt vooral aan ‘vuur’ gedacht,” weet brandweerman Abdi Rebiben. “Terwijl er zoveel meer bij komt kijken. We moeten mensen ontzetten, er is een medische tak aan ons beroep verbonden, er zijn gevaarlijke stoffen waar we mee moeten kunnen omgaan, enzovoort.”

Met de opendeurdag hoopt de brandweerzone Vlaams-Brabant West ook extra werkkrachten aan te trekken. “Want we zijn bij onze provinciale dispatching nu ook vooral nieuwe mensen aan het rekruteren.” Naast werknemers voor de dispatching zijn er én beroepsbrandweerlui én vrijwillige brandweermensen nodig. “Het is een alomvattend beroep, we zoeken dus mensen die fysiek in orde zijn, een beetje handig zijn en snel kunnen nadenken,” aldus sergeant Alcante. Maar het is een dankbaar beroep. “Als je een groot hart voor mensen hebt, haal je veel voldoening uit deze job,” weet Rebiben.

Meer weten of de werking van de brandweer en het beroep van brandweerman? Hier vind je alle informatie over de opendeurdag. Kan je er niet bij zijn? Dan is er op 2 oktober ook nog een opendeurdag in de kazerne in Dilbeek.