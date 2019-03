Brandweer keurt Lamme Guiche stadion af

De brandweer heeft het Lamme Guiche stadion in Halle afgekeurd. De derde amateurklasser SK Pepingen-Halle moet daardoor voor onbepaalde tijd uitwijken naar het station in Pepingen.

De brandweer keek onlangs het Lamme Guiche stadion op vraag van de club. Die concludeerde dat het stadion te onveilig is om er nog langer wedstrijden in te spelen. Vooral de kantine is volgens het verslag in slechte staat. Er is volgens de brandweer elektrocutiegevaar omdat de muren vochtig zijn. Ook de oude staantribune is niet meer veilig.

SK Pepingen-Halle hoopt dat de CVBA Halse Sportclub – dat het stadion in erfpacht heeft – de nodige investeringen doet om het stadion te vernieuwen. Totdat niet gebeurd is, speelt Pepingen-Halle zijn wedstrijden af aan de Vroembos in Pepingen.