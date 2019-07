Brandweer pompt zuurstof om vissen te redden

De brandweerzone Vlaams-Brabant West is dit weekend naar verschillende plekken uitgerukt met een zuurstofpomp. Heel wat vissen dreigden te sterven door zuurstoftekort in een aantal vijvers.

Onder meer in Londerzeel en de Colomavijver in Sint-Pieters-Leeuw dreven al een aantal vissen dood op het water. De Brandweerzone Vlaams-Brabant West stuurde duikteams om nog meer vissterfte tegen te gaan. “De vissen kwamen in de rats te zitten door zuurstofgebrek”, klinkt het bij de brandweer. “Dat is een typisch en bekend fenomeen de dag na een hevige regenval na een periode van droogte. De algen die zich door de hitte hebben gevormd, worden veel te snel afgebroken. Dat proces slorpt als het ware alle zuurstof op, waardoor de vissen in de problemen komen.”

Foto: Brandweerzone Vlaams-Brabant West