Brandweer rukt uit voor brandend afval: GAS-boete voor eigenaar

De brandweer moest woensdagnacht rond 0.30 uur uitrukken naar een woning in de Rubensstraat in Vilvoorde. Een man bleek z'n snoeiafval in brand te hebben gestoken op de grond in z'n tuin.

Een buurtbewoner had rook gezien in de Rubensstraat en dacht dat er – gezien het tijdstip ook – echt brand was ontstaan. Ter plekke bleek het te gaan om een bewoner die snoeiafval in brand had gestoken, evenwel niet in een vuurkorf of -schaal. Het vuurtje werd geblust door de brandweer en er was verder ook geen schade. De eigenaar mag zich wel aan een GAS-boete verwachten. Die kan oplopen tot maximaal 350 euro.