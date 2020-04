Brandweer voorkomt dat bedrijfsloods in vlammen opgaat

Het heeft zaterdagavond kort maar hevig gebrand bij Ets. Malice aan de Gerselaerendries in Grimbergen, een bedrijf gespecialiseerd in het verwerken en stockeren van bouwafval. Dat gebeurde na een uit de hand gelopen vuurtje-stook door een onderaannemer. Het voorste deel van de loods liep zware schade op. Niemand raakte gewond.

Rond 18.30 uur werd alarm geslagen. De onderaannemer had volgens Grimbergs burgemeester Chris Selleslagh (Open Vld) een vuurtje gestookt met houten paletten. Toen het vuur om een onbekende reden even alleen was gelaten bleek opeens de poort en de voorzijde van de loods in brand te staan. Het vuur sloeg meteen wild om zich heen.

In de straat bevinden zich naast bedrijven ook verschillende woningen. De brandweer kwam dan ook met verschillende korpsen ter plaatse. Door snel ingrijpen konden ze erger voorkomen maar het voorste deel van de loods liep zware schade op. De rookpluim was tot in de ruime omgeving te zien. Na een goed uur waren de bluswerken afgerond.

Het Brusselse bedrijf Ets. Malice is niet onbesproken. Buurtbewoners meldden de voorbije jaren al meermaals over geluidsoverlast, verkeershinder, werken buiten de vermelde uren en zelfs de onvergunde opslag van asbest. Ook de vergunning werd daarbij aangevochten. Of het bedrijf momenteel met alles in orde is, is voorlopig onduidelijk.