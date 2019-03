Brandweermannen eisen bijna 4 miljoen euro van stad Halle

Tussen 2000 en 2014 kregen brandweermensen per 24-urenshift maar zeventien uur uitbetaald. In meerdere gemeenten en steden, waaronder Halle, vonden velen dat niet kunnen en dus stapten de hulpverleners naar de rechter om de achterstallige wachtvergoedingen op te eisen. In enkele juridische procedures kreeg het brandweerpersoneel al gelijk, maar in Halle is het nog wachten op een uitspraak.

Volgens burgemeester Snoeck lopen de vorderingen tegen de stad samengeteld op tot bijna 4 miljoen. Per persoon gaat het om een bedrag tussen de 15 000 en de 175 000 euro, afhankelijk van het aantal dienstjaren. Het is nog niet duidelijk wanneer de zaak behandeld wordt