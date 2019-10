Brede waaier aan activiteiten op Dag van het Zoniënwoud

Vandaag is het de Dag van het Zoniënwoud. In het Kasteel van Groenendaal en aan de zes andere toegangspoorten tot het bos worden de hele dag animaties, bezoeken en activiteiten aangeboden met voor elk wat wils: natuur, erfgoed, kunst, sport, ambachten… alles staat er vandaag in het teken van de toekomst van het Zoniënwoud.

Trek je het Zoniënwoud in via Jezus-Eik, Tervuren, Middenhut, Terhulpen, Bosvoorde, het Rood Klooster of Groenendaal? Aan elke toegangspoort van het bos bruist het vandaag van de activiteiten. De drie gewesten van ons land nemen elk actief deel aan het evenement, net zoals heel wat andere partners en het Platform Zoniënwoud. Dat resulteert in allerlei activiteiten die het publiek doen stilstaan bij de toekomst van het woud en hen kennis laat maken met zij die voor het bos zorgen.

Greep uit het aanbod

Er zijn ontzettend veel activiteiten in het bos vandaag. Aan het Kasteel van Groenendaal is er de hele dag een infomarkt over het Zoniënwoud. In Hoeilaart kan je een geleide wandeling over het ecoduct aan de Ring maken of een unesco-rondleiding krijgen in het bosreservaat. In Ukkel is er een initiatie golf in het bos. Aan de toegangspoort in Tervuren vertrekt een kabouterwandeling voor de allerkleinsten. In Overijse is er een avonturenparcours. In Sint-Genesius-Rode vindt een demonstratie bomen vellen en trekken met trekpaarden plaats. En dat is nog maar een greep uit het aanbod. Alle activiteiten vind je op deze website.

Vanmiddag wordt ook de Zoniënwoudapp voorgesteld. Bedoeling van die applicatie is om nooit meer te verdwalen in het bos én nieuwe pareltjes te ontdekken.