'Breng je huisdier zo min mogelijk in contact met andere mensen'

'Dieren kunnen het coronavirus niet overkrijgen van mensen', koppen de kranten al een hele tijd. Maar vormen ze helemaal geen gevaar voor ons, mensen? En mogen we onze hond nog wel uitlaten of de kat vrij spel geven? Wij vroegen het aan dierenarts Pieter Vanacker van dierenartsenpraktijk Anthemis uit Kapelle-op-den-Bos.

Huisdieren zijn zich dan wel niet bewust van de coronacrisis, toch zullen ze ergens wel voelen dat er iets aan de hand is. Mensen blijven veel meer thuis dan gewoonlijk en dus krijgen de beestjes al eens wat meer aandacht en wat extra knuffels. En daar zit het addertje onder het gras, weet dierenarts Vanacker: “Als een besmette eigenaar zijn hond of kat gaat aaien en vervolgens iemand anders het dier knuffelt, kan het coronavirus via het dier worden doorgegeven,” klinkt het. “Dieren kunnen het coronavirus dus zelf niet krijgen, maar wel via hun vacht doorgeven aan andere mensen.”

Uitlaten

Dit belet niet dat honden mogen worden uitgelaten, maar behoedzaam zijn is wel de boodschap: “Probeer zo dicht mogelijk bij huis te blijven en tracht contact met andere mensen te vermijden,” is het advies van dierenarts Vanacker. “Honden laten knuffelen met een andere hond zou ik niet doen, maar je huisdier extra aandacht geven thuis is natuurlijk ook een mogelijkheid.”

Spoedgevallen

Corona of niet, de dierenartspraktijken blijven dezer dagen gewoon open voor dringende situaties. “Eigenlijk draaien we nu een beetje op weekenddienst,” legt Vanacker uit, “maar uiteraard zijn we stand-by voor spoedgevallen.”