Bronneken in Eizeringen opnieuw populair

Wie er voorbij rijdt, ziet er telkens wel enkele wagens staan. Het Bronneken in Eizeringen, bij Lennik, is dezer dagen opnieuw populair om watervoorraad in te slaan.

De voorbije zomers was het tijdens droge zomerperiodes één van de drukste plekken van Eizeringen: het Bronneken op de hoek van de Assesteenweg en de Gustaaf Breynaertstraat. Op sommige momenten was het er meer dan een uur aanschuiven. Ook nu is dat opnieuw het geval.

“Overdag valt de drukte voorlopig nog mee”, zegt schepen van Milieu Hendrik Schoukens (Groen), “maar ’s avonds is het inderdaad aanschuiven. Wij als gemeente hebben wel gemerkt dat er een enorme toeloop is. We vragen mensen om zich wel aan de verkeersregels te houden. De wagen hier komen wassen mag ook niet. Voor mensen die van verder komen wil ik meegeven dat er ook op andere plekken in het Pajottenland dergelijke bronnetjes zijn."

Sommige mensen komen hier al jaren water halen, voor anderen is het de eerste keer. "We komen toch twee tot drie keer per week onze vatjes vullen", zegt Nadia De Groof uit Wambeek. "We komen water halen voor het paard. Wij hebben wel waterreserve, maar die begint stilaan te zakken. Daarom komen we hier vers water halen. Meestal doen we dat 's avonds. Dan staan hier toch altijd een vijftal wagens aan te schuiven."

Uit de bron stroomt voortdurend water. Dat komt van 20 tot 30 meter diep uit de bodem. Het gaat om zuiver water dat in principe drinkbaar is, maar de gemeente Lennik vraagt toch voorzichtig te zijn. "Vooral in periode van zitten er soms blauwalgen in het water en dat brengt een gezondheidsrisico met zich mee, vooral wanneer mensen het water niet koken", besluit schepen Schoukens.