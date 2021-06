Brons voor Evenepoel op BK Wielrennen

Evenepoel is desondanks zijn podiumplaats ontgoocheld. "Ik kwam hier vandaag om te winnen, want op het BK telt er maar één plek. Volgend jaar spreken ze niet meer over wie tweede of derde was," reageert Evenepoel na de wedstrijd bij Sporza.

Binnenkort trekt Evenepoel naar de Olympische Spelen, waar hij bij het tijdrijden ploegmaat zal zijn van winnaar Van Aert. Daar kijkt hij naar uit: "We hebben nog een maand de tijd en zullen er alles aan doen om er het beste van te maken in Tokio." Evenepoel vertrekt op 10 juli naar Tokio om voldoende te kunnen acclimatiseren voor de Spelen beginnen.