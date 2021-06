Brouwerij Boon dringend op zoek naar leeggoed

Brouwerij Boon in Lembeek is dringend op zoek naar leeggoed. Als dat niet op tijd komt, dreigt de bevoorrading in het gedrang te komen. Het tekort is een gevolg van de voorbije coronamaanden. "Breng alsjeblief je legen bakken terug", is te horen bij de brouwerij.

Bij Brouwerij Boon in Lembeek zitten ze met de handen in het haar. De brouwerij produceert volop geuze en lambiekbieren, maar heeft niet genoeg leeggoed om alle bieren te bottelen . “De voorbije maanden dronken mensen onze bieren vooral thuis omdat cafés gesloten waren. Daar duurt het langer voor een bak leeg is dan in de horeca”, zegt brouwer Karel Boon. “Tegelijkertijd is er veel vraag uit de horeca, dat na vele maanden sluiting heropleeft. Door die combinatie is het voortdurend om alles op tijd te kunnen leveren.”

Daarom doet de brouwerij een oproep om leeggoed binnen te brengen in de winkel, drankenhandels of bij de brouwerij zelf. “We hebben extra bakken besteld, maar die worden pas eind deze zomer geleverd. We hopen dat we die periode kunnen overbruggen en kunnen blijven bottelen en leveren”, aldus Karel Boon.