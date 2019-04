Bruegel en Pajottenland in het vizier van de hele wereld

Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA) stelde vanmiddag in Dilbeek 3 nagelnieuwe Bruegelprojecten voor die cultuur-en natuurliefhebbers uit de hele wereld naar Vlaanderen moeten lokken. Naast een tentoonstellingsparcours in het Limburgse Bokrijk, ligt het zwaartepunt in het breugeliaanse decor van het Pajottenland.

Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts investeert 3,3 miljoen euro in de 3 hefboomprojecten rond de oude Vlaamse Meester. 2019 moet het jaar van Pieter Bruegel de Oude worden. Ben Weyts: “Nog te weinig toeristen beseffen wat we allemaal te bieden hebben. We steken met deze projecten een tandje bij om bezoekers uit de hele wereld te verleiden tot een bezoek aan de bakermat van Bruegel & Co”.

RINGtv volgde vanmiddag het spoor van Blik van Bruegel: reconstructie van een landschap’: een wandelroute van 7 km langs referentiepunten in het werk van Bruegel, zoals de watermolen van Sint-Gertrudis-Pede en de kapel van Sint-Anna-Pede. Bedoeling is dat de bezoeker langs de uitgestippelde route het Pajotse landschap ervaart zoals de kunstenaar dat deed. Je kan de route volgen van 7 april tot 31 oktober. Tegelijk loopt in het Kasteel van Gaasbeek, tot 28 juli, de tentoonstelling 'Feast of Fools: Bruegel herontdekt'. De expo peilt naar de manier waarop kunstenaars als Ensor, Streuvels of Permeke nadien omgingen met de artistieke erfenis van Bruegel. Het gaat om een multidisciplinaire tentoonstelling, waarbij ook componisten en cineasten aan bod komen.