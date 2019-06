Brug Humbeek eind volgende week weer open

Op de ochtend van 17 januari knalde een vrachtschip tegen de neergelaten kanaalbrug van Humbeek-Sas. Er vielen geen gewonden maar de schade aan het brugdek was enorm. Het werd gauw duidelijk dat de brug maandenlang buiten gebruik zou zijn. Voor de omwonenden brak een lange periode van ongemakken aan. Om het ergste leed te verzachten werd er een veerdienst ingelegd om voetgangers en fietsers over te zetten maar het doorgaand verkeer moet tot op vandaag kilometers om rijden om de ander kanaaloever te bereiken. Maar nu is het einde van de tunel, of beter van de kapottte brug, in zicht. "Ik ben heel blij dat ik vandaag mag aankondigen dat de werken stilaan ten einde lopen”, zegt Carolien Peelaert van de Vlaamse Waterweg. “Ze zijn nu bezig met de bekabeling ter plaatse en de brug in het atelier is ook bijna klaar. De laatste schilderwerken zijn momenteel aan de gang. Dit weekend wordt de brug op een ponton gelegd met de bedoeling om ze volgende week woensdag terug te plaatsen. Dan zijn er nog een aantal testen voorzien maar verwachten dat de brug volgende week vrijdag opnieuw operationeel zal zijn."

Meer hierover vanavond in ons nieuws.