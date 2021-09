Brug Lombeekstraat E40 na jaren weer open voor alle verkeer

Vandaag gaat in Affligem de nieuwe brug over de E40 open voor voetgangers, fietsers en het lokale autoverkeer. Bewoners van Essene in Affligem en Sint-Katarina-Lombeek in Ternat moeten zo geen omweg van 4 kilometer meer maken om van de ene kant van de snelweg naar de andere te geraken. De brug was jarenlang gesloten omwille van stabiliteitsproblemen.