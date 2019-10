Vrijdag start het Agentschap Wegen en Verkeer met de vervanging van de brugleuningen aan de Panoramastraat. Een paar maanden geleden ontstond commotie over de lamentabele staat van de leuningen van de brug over de Ring in Wemmel.

Brug over de Ring in Wemmel krijgt nieuwe leuningen

“De werken nemen in totaal ongeveer twee maanden in beslag. Om het verkeer zo weinig mogelijk te hinderen, zal de aannemer de werken in twee fasen van telkens een maand uitvoeren”, legt Anton De Coster van het Agentschap Wegen en Verkeer uit. “Tijdens de eerste fase wordt de brug van de Panoramastraat een maand volledig afgesloten voor het verkeer. Het lokale verkeer dat deze brug normaal gezien gebruikt om zich te verplaatsen tussen Wemmel en Laken, zal al die tijd ee omleiding moeten volgen.” Op de stuk brug die het verkeer dat van de Heizel komt naar de buitenring leidt, wordt een rijstrook afgesloten. “In een tweede fase zal het verkeer dat van de buitenring naar de Heizel of naar de Romeinse Steenweg rijdt over een rijstrook minder beschikken.“