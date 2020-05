Brussels Airlines plant midden juni beperkte heropstart

Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines wil vanaf 15 juni weer opstarten. Dat zal gebeuren op beperkte schaal en met een kleiner aanbod. Morgen is alweer een belangrijke dag voor Brussels Airlines, want dan komt Lufthansa-baas Carsten Spohr naar ons land om te onderhandelen over de toekomst van de luchtvaartmaatschappij.

Sinds de lockdown van 21 maart staan de vliegtuigen van Brussels Airlines aan de grond. Een vervelende en erg dure situatie want elke dag niet vliegen betekent een verlies van 1 miljoen euro. Nu laat Brussels Airlines weten dat het tijd is om voorzichtig weer op te starten. Dat zal in fases gebeuren, op basis van de vraag en de geldende reisbeperkingen. Op welke bestemmingen precies zal worden gevlogen, staat nog niet helemaal vast, maar Duitsland, Zwitserland, Griekenland, Portugal en Spanje staan al op het lijstje.

Brussels Airlines neemt alvast extra maatregelen om personeel en passagiers tijdens de reis te beschermen, zoals het extra ontsmetten van het vliegtuig en het gebruik van mondmaskers. Begin deze week raakte nog bekend dat bij Brussels Airlines 1000 van de ruim 4200 werknemers moeten vertrekken. Brussels Airlines vraagt de overheid ook een financiële steun van 290 miljoen euro. In de kamer drongen alle partijen vandaag aan op harde garanties in ruil voor die steun. Morgen praat minister Alexander De Croo met Lufthansa-baas Carsten Spohr over de toekomst van Brussels Airlines.