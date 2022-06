Brussels Airlines schrapt vluchten om werkdruk te verlagen

Brussels Arlines wil de komende weken 148 vluchten schrappen om de werkdruk van het personeel te verlagen. Dat meldt De Standaard. Het is het antwoord van de vliegtuigmaatschappij op de groeiende sociale onrust. Gisteren nog was er een verzoeningsgesprek tussen vakbonden en directie, maar zonder resultaat.

De piloten van Brussels Airlines dreigen er mee eind juni het werk neer te leggen, wat heel wat chaos kan veroorzaken bij het begin van de zomervakantie. Daarbovenop mislukte gisteren een verzoeningspoging tussen de directie en het cabinepersoneel, waardoor de sociale onrust nog is toegenomen. “De onderhandelingen zitten muurvast. Het personeel krijgt gewoon niet genoeg rust”, klinkt het bij de vakbonden.

Om de werkdruk te verlichten, komt Brussels Airlines nu met een opvallend voorstel. Het wil 148 vluchten schrappen. Volgens de maatschappij zal dat weinig effect hebben op de passagiers, want deze zomer voert het dagelijks zo’n 200 vluchten uit. “Het zal ongeveer 1 procent van de passagiers treffen. We gaan hen op tijd contacteren en er worden ook alternatieven uitgewerkt”, zegt woordvoerder Maaike Andries in De Standaard.

Wie zich niet kan vinden in die alternatieven, krijgt zijn ticket terugbetaald. Ook bij andere bedrijven op de luchthaven van Zaventem is er onrust. Zo legde het personeel van Aviapartner vorige week een tijdlang het werk neer en ook het cabinepersoneel van Ryanair dreigt met stakingen deze zomer. De luchthaven staat dus voor enkele warme weken.