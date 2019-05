Brussels Airport goed voor 24.000 banen

Brussels Airport is goed voor 24.000 banen en is daarmee één van de belangrijkste economische centra van het land. Dat blijkt uit een onderzoek van de KU Leuven. 4 op de 10 werknemers woont in de onmiddellijke omgeving van de luchthaven.

Dat de luchthaven een grote economische motor is voor Vlaams-Brabant, is al langer gekend. De KU Leuven heeft de grootte ervan nu in kaart gebracht op vraag van Aviato, het tewerkstellingscentrum van de luchthaven.

40% van de werknemers - goed voor bijna 10.000 banen - woont in de omgeving van de luchthaven zelf, voornamelijk in Zaventem, Vilvoorde, Machelen, Steenokkerzeel, Kampenhout, Leuven en Kortenberg. Het aantal werknemers op de luchthaven blijft bovendien stijgen, ook die uit Brussel.

"De studie toont aan dat de werkzaamheid op de luchthaven duurzaam groeit. We zijn voortdurend op zoek naar nieuwe profielen en nieuwe jobs. Het is daarom belangrijk dat we de arbeidsmarkt door en door kennen," zegt Arnaud Feist, CEO van Brussels Airport.

Opvallend weinig tijdelijke jobs

Op de luchthaven zijn 317 verschillende bedrijven actief in allerlei sectoren. Opvallend is ook het groot aantal voltijdse jobs en bedienden. In beide gevallen gaat het om 7 op de 10 van het totaal aantal banen.

"Het toont de stabiliteit van de luchthaven aan als werkgever," zegt Feist. "De studie weerlegt ook het beeld van de luchthaven als arbeidsmarkt met vooral precaire en deeltijdse vormen van tewerkstelling. Bovendien zijn er nog heel wat banen in te vullen. Vandaag hebben we zo'n 400 openstaande vacatures."