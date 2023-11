Brussels Airport reageert op mars: Gaan vergroenen, maar nachtvluchten moeten blijven

Brussels Airport begrijpt dat omwonenden van de luchthaven en milieuverenigingen gisteren verzamelden voor een protestmars tegen de uitbreidingsplannen van de luchthaven in Zaventem. Brussels Airport wil zelf ook duurzamer worden, maar ook meegroeien met de economie. De nieuwe milieuvergunning moet werk maken van die groenere toekomst, al wil Brussels Airport de nachtvluchten behouden wegens economisch van essentieel belang.

“Een duurzame luchtvaart is sowieso een prioriteit voor ons. We werken daaraan, door bijvoorbeeld onze tarieven voor vervuilende vliegtuigen duurder te maken dan die met de meest moderne technieken,” klinkt het bij woordvoerster van Brussels Airport Ihsane Chioua Lehkli. “Als bedrijf gaan we ook naar een 0 procent uitstoot tegen 2030 door onze verwarmingsinstallatie te vervangen door een alternatief zonder gas.”

Tijdens de mars tegen de uitbreidingsplannen van Brussels Airport klonk ook de lokroep om nachtvluchten af te schaffen, maar dat ziet de luchthaven niet zitten. “Het aantal nachtvluchten zal niet toenemen, maar afschaffen kan niet. Ze zijn belangrijk voor onze economische rol, bovendien ook voor gevoelige producten die snel vervoerd moeten worden. Er hangen ook nog eens 14.000 directe en indirecte jobs vanaf.”

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) wil nog niet reageren op de vraag van de omwonenden en de milieuverenigingen. Zij wil de procedure rond de nieuwe milieuvergunning afwachten. Ze trekt wel naar de Raad van State om een Koninklijk Besluit rond de federale bevoegdheden op de luchthaven in Zaventem aan te vechten. Vlaanderen vindt dat de federale regering zijn bevoegdheden overschrijdt, al spreekt federaal minister Gilkinet (Ecolo) dat tegen.